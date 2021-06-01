Україна може ввести податок на Google

Аня Мартинюк 01 червня 2021, 13:37

ВРУ розгляне відповідний законопроект.

Новину передає «Преса України».

Цього тижня українські депутати розглянуть законопроект №4184, яким планується обкласти податками іноземні компанії, що надають українцям послуги в Інтернеті.

Глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що податок мають платити саме іноземні компанії та представництва іноземних компаній в Україні, які надають електронні послуги.

До електронних послуг відносять завантаження фільмів, книг і журналів, доступ до баз даних, телеканалів, е-ресурсів, дистанційної освіти, хмарних послуг, поставок програмного забезпечення, надання рекламних послуг в Інтернеті.

Всі освітні електронні послуги будуть звільнені від оподаткування.