Україна може ввести податок на Google

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ВРУ розгляне відповідний законопроект.
Новину передає «Преса України».
Цього тижня українські депутати розглянуть законопроект №4184, яким планується обкласти податками іноземні компанії, що надають українцям послуги в Інтернеті.
Глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що податок мають платити саме іноземні компанії та представництва іноземних компаній в Україні, які надають електронні послуги.
До електронних послуг відносять завантаження фільмів, книг і журналів, доступ до баз даних, телеканалів, е-ресурсів, дистанційної освіти, хмарних послуг, поставок програмного забезпечення, надання рекламних послуг в Інтернеті.
Всі освітні електронні послуги будуть звільнені від оподаткування.
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