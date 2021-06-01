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У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями

Аня Мартинюк 01 червня 2021, 13:03
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У Мінську жінки в чорному влаштували ходу з парасолями

Колір парасоль перегукується к кольором прапора республіки.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, у Мінську пройшла акція. Близько 10 жінок у чорних нарядах, з червоними масками на обличчі та червоно-білими парасолями в руках прогулялися столицею Білорусі.

За словами самих учасниць ходи, «чорний одяг - жалоба за жертвами злочинного режиму, що тероризує власний народ. Червоні маски на обличчі - безмовне прояв любові, страждань і болю». 

«А біло-червоні парасольки уособлюють надію і віру в те, що темні часи не будуть тривати вічно і наші національні кольори будуть всюди, імена героїв будуть увічнені, політв'язні будуть звільнені, страх пройде, а злочинці будуть покарані», - заявили учасники маршу.

Варто зазначити, що у Білорусі систематично проходять подібні акції проти політики чинного лідера Олександра Лукашенка.

 

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