Зеленський заявив про варіанти ескалації з боку Росії

Аня Мартинюк 01 червня 2021, 12:26

Стало відомо, чого ще хоче Кремль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, Офіс президента представив інтерв’ю українського лідера Володимира Зеленського для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Так, Зеленський зазначив, що українська сторона розглядає багато військових варіантів ескалації з боку Росії.

За його словами, війна може початися через спроби Кремля отримати наземне сполучення з Кримом.

«Якщо, наприклад, ми говоримо про коридор до Криму, то це означає, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна», - прокоментував він.

Зеленський нагадав, що біля кордону України залишаються російські військові.