Зеленський заявив про варіанти ескалації з боку Росії

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Стало відомо, чого ще хоче Кремль.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, Офіс президента представив інтерв’ю українського лідера Володимира Зеленського для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Так, Зеленський зазначив, що українська сторона розглядає багато військових варіантів ескалації з боку Росії.
За його словами, війна може початися через спроби Кремля отримати наземне сполучення з Кримом.
«Якщо, наприклад, ми говоримо про коридор до Криму, то це означає, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна», - прокоментував він.
Зеленський нагадав, що біля кордону України залишаються російські військові.
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