В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів

Аня Мартинюк 01 червня 2021, 11:48

Штрафи становитимуть від 1700 до 8500 гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, ВРУ 297 голосами нардепів заборонила використання пластикових пакетів. Так, було підтримано законопроект №2051-1, яким забороняється використовувати надлегкі пластикові пакети, легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм, оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Разом з тим дозволені пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм). Такі зазвичай використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

За поширення пластикових пакетів каратимуть штрафом в розмірі від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення штраф складатиме від 3400 до 8500 гривень.