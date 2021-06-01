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Штрафи становитимуть від 1700 до 8500 гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, ВРУ 297 голосами нардепів заборонила використання пластикових пакетів. Так, було підтримано законопроект №2051-1, яким забороняється використовувати надлегкі пластикові пакети, легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм, оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.
Разом з тим дозволені пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм). Такі зазвичай використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.
За поширення пластикових пакетів каратимуть штрафом в розмірі від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення штраф складатиме від 3400 до 8500 гривень.
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11:48: В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів
14:10: ВРУ підтримала ідею Шмигаля давати заробітчанам гроші для повернення на батьківщину
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12:55: У Вінниці вартість проїзду у маршрутці перевищить вартість проїзду у Києві
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