У США активно скуповують зброю

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Про це повідомило впливове видання NYT.
Новину передає «Преса України».
За даними New York Times, у США за тиждень продається більше мільйона одиниць вогнепальної зброї. У березні поточного року покупки склали 1,2 мільйона за сім днів.
«Продажі вогнепальної зброї в США підскочили в 2020 році на 64% в порівнянні з попереднім роком. Приблизно кожен п'ятий з 17 млн американців, які купили зброю в минулому році, зробив це вперше. У поточному році збройовий бум в країні триває. Американці придбали понад 2,3 млн одиниць зброї тільки в січні - це найвищий показник з минулого липня», - йдеться в повідомленні.
Дані навели Північно-Східний університет і Гарвардський дослідницький центр з контролю за травмами. Наголошується, що американський уряд не відстежує кількість зброї, проданої в країні.
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