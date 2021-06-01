Українцям представили прогноз погоди на літо 2021

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Літо обіцяє бути спекотним.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, якими будуть червень, липень та серпень у 2021 році в Україні. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда зазначив, що українці можуть розраховувати на +40 градусів. За його прогнозом, температура повітря істотно підвищиться вже після першої декади червня.
Народний синоптик Леонід Горбань вважає, що літо не буде скупим на дощі та грози.
«Червень - буде досить теплим, з опадами. 1-2 червня дощі, 3-5 спека, 6-7 дощі, 8-22 спека і суха погода, з 23 червня і до кінця місяця помірно тепла погода, часом дощі. Липень - на початку місяця йтимуть дощі, з 4 по 8 липня спека, 11-12 липня, а також 16-17 дощі і грози, з 18 по 28 липня спека. Серпень - сильна спека до 11 числа з періодичними шквалами та грозами, з 11 по 14 серпня дощі, з 19 по 26 спека», - вважає він.
Відомий український синоптик Наталія Діденко вважає, що потепління почнеться в кінці поточного тижня. За її словами, 1 червня тепла в Україні не додасться, а дощів не поменшає.
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