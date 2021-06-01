НБУ розпочав літо зі зміцнення гривні

Аня Мартинюк 01 червня 2021, 09:10

Нацвалюта відбила у американської 4 копійки.

Новину передає «Преса України».

В перший день літа НБУ зміцнив гривню до долара на 4 копійки до 27,46 грн. Євро, навпаки, здорожчало на 13 копійок до 33,51 грн. Російський рубль коштує 0,374 грн.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 27,36 грн, продаж за 27,55 грн. Купівля євро проходить за 33,23 грн, продаж – за 33,59 грн. Купівля російського рубля проходить за 0,33 грн, продаж – за 0,38 грн.