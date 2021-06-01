НБУ розпочав літо зі зміцнення гривні

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Нацвалюта відбила у американської 4 копійки.
Новину передає «Преса України».
В перший день літа НБУ зміцнив гривню до долара на 4 копійки до 27,46 грн. Євро, навпаки, здорожчало на 13 копійок до 33,51 грн. Російський рубль коштує 0,374 грн.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 27,36 грн, продаж за 27,55 грн. Купівля євро проходить за 33,23 грн, продаж – за 33,59 грн. Купівля російського рубля проходить за 0,33 грн, продаж – за 0,38 грн.
14:10: ВРУ підтримала ідею Шмигаля давати заробітчанам гроші для повернення на батьківщину
13:38: WhatsApp не блокуватиме користувачів за відмову приймати нові правила месенджера
12:55: У Вінниці вартість проїзду у маршрутці перевищить вартість проїзду у Києві
12:17: В Карпатах випав сніг
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09:05: Міжнародний астрономічний союз назвав планету на честь українця
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