Английский онлайн - Обучение может быть интересным

Аня Мартинюк 31 травня 2021, 08:38

Когда в своей речи в Кейптауне в 1966 году Роберт Ф. Кеннеди изобрел «древнее китайское проклятие»: «Пусть он будет жить в интересные времена», он вполне мог говорить об образовании в начале 21 века. Поскольку повсеместное распространение доступа к Интернету действительно сделало наше время интересным, оно также обрекло преподавателей на плохо определенные роли в сети. Только правильная онлайн школа английского языка поможет не только получить знания, опыт общения с людьми, но и получить достойный сертификат.

Обучение онлайн – зачем это нужно

Онлайн-обучение, в более широком смысле, похоже на индивидуальное обучение, с наиболее очевидной разницей в том, что онлайн-преподаватели редко встречаются с участниками курса, и поэтому им нужно будет больше работать, чтобы подражать социальной атмосфере и групповой динамике, характерной для очного курса.

Онлайн-обучение — это отчасти пастырская, отчасти техническая, отчасти педагогическая и очень тяжелая работа! Одним из наиболее очевидных отличий будет воспринимаемое отсутствие реальных людей на курсе — восприятие, которое может привести к чувству отчуждения и изоляции со стороны участников, если к нему не обратиться творчески с самого начала курса.

В онлайн школе английского языка Friends Club не только создали безопасную и комфортную групповую динамику, но также должен используется правило взаимодействия. Чтобы не возникло недопонимания в Интернете из-за отсутствия паралингвистических функций. Это позволяет участникам почувствовать друг друга, прежде чем переходить к самому содержанию курса.

Для многих людей их первый опыт онлайн-обучения сбивает с толку, расстраивает и разочаровывает. В школе Friends Club таких проблем не возникает.

Каковы плюсы?

Онлайн-ученики могут работать из любого места, где есть подключение к Интернету, и в любое время дня.

Экономия времени. Ученику не нужно ехать в учебное заведение.

Постоянная поддержка и обратная связь учащихся.

Учится онлайн весело. Тем более, что в онлайн школе работают преподаватели с большим опытом работы. С ними очень интересно, очень познавательно и даже весело. Поэтому стоит испытать на себе такой интересный опыт, как обучение английского языка онлайн в школе Friends Club. Ведь знания — это сила.