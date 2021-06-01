Английский онлайн - Обучение может быть интересным

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Когда в своей речи в Кейптауне в 1966 году Роберт Ф. Кеннеди изобрел «древнее китайское проклятие»: «Пусть он будет жить в интересные времена», он вполне мог говорить об образовании в начале 21 века. Поскольку повсеместное распространение доступа к Интернету действительно сделало наше время интересным, оно также обрекло преподавателей на плохо определенные роли в сети. Только правильная онлайн школа английского языка поможет не только получить знания, опыт общения с людьми, но и получить достойный сертификат.
Онлайн-обучение, в более широком смысле, похоже на индивидуальное обучение, с наиболее очевидной разницей в том, что онлайн-преподаватели редко встречаются с участниками курса, и поэтому им нужно будет больше работать, чтобы подражать социальной атмосфере и групповой динамике, характерной для очного курса.
Онлайн-обучение — это отчасти пастырская, отчасти техническая, отчасти педагогическая и очень тяжелая работа! Одним из наиболее очевидных отличий будет воспринимаемое отсутствие реальных людей на курсе — восприятие, которое может привести к чувству отчуждения и изоляции со стороны участников, если к нему не обратиться творчески с самого начала курса.
В онлайн школе английского языка Friends Club не только создали безопасную и комфортную групповую динамику, но также должен используется правило взаимодействия. Чтобы не возникло недопонимания в Интернете из-за отсутствия паралингвистических функций. Это позволяет участникам почувствовать друг друга, прежде чем переходить к самому содержанию курса.
Для многих людей их первый опыт онлайн-обучения сбивает с толку, расстраивает и разочаровывает. В школе Friends Club таких проблем не возникает.
Учится онлайн весело. Тем более, что в онлайн школе работают преподаватели с большим опытом работы. С ними очень интересно, очень познавательно и даже весело. Поэтому стоит испытать на себе такой интересный опыт, как обучение английского языка онлайн в школе Friends Club. Ведь знания — это сила.
14:10: ВРУ підтримала ідею Шмигаля давати заробітчанам гроші для повернення на батьківщину
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