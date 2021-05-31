Как выбрать телевизор: главные параметры

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Планируете купить телевизор, но не знаете, какой выбрать? Хотите знать, в чем разница между 4K и Full HD? Мы расскажем, как правильно выбрать телевизор в Киеве и на какие параметры обратить внимание в первую очередь. После этого материала, вы точно будете знать, какой телевизор купить.
Размер телевизора - это длина диагонали экрана в дюймах. На рынке очень популярны модели от 40 до 75 дюймов. Если вы не знаете, какая диагональ подойдет вашей комнате, вы легко сможете ее рассчитать. Для телевизоров 4K умножьте значение диагонали на 3. Для Full HD - умножьте на 5. Вы получите результат в сантиметрах, что является рекомендуемым расстоянием от экрана. Например: для 55-дюймового 4K-телевизора это будет 55 ″ × 3 или 165 см (1,65 м). Для Full HD 55 ″ - 55 ″ × 5 это уже 275 см.
По этой причине стоит выбрать телевизор 4K, если вы хотите, чтобы он прослужил вам следующие несколько лет. Высочайшее качество обеспечит вам лучший игровой опыт на консоли или просмотр фильмов и фотографий. Он также требует меньшего расстояния от экрана, что делает его идеальным для небольших комнат.
Также стоит обратить внимание на то, подключается ли ваш телевизор к интернету, современные и новые модели, практически все идут Смарт ТВ. Интересным моментом будет и функция HDR. Технология HDR (High Dynamic Range) или широкий тональный динамический диапазон позволяет отображать более подробные изображения с большим количеством информации.
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