Как выбрать телевизор: главные параметры

zmxn 30 травня 2021, 16:45

Планируете купить телевизор, но не знаете, какой выбрать? Хотите знать, в чем разница между 4K и Full HD? Мы расскажем, как правильно выбрать телевизор в Киеве и на какие параметры обратить внимание в первую очередь. После этого материала, вы точно будете знать, какой телевизор купить.

Как выбрать размер телевизора?

Размер телевизора - это длина диагонали экрана в дюймах. На рынке очень популярны модели от 40 до 75 дюймов. Если вы не знаете, какая диагональ подойдет вашей комнате, вы легко сможете ее рассчитать. Для телевизоров 4K умножьте значение диагонали на 3. Для Full HD - умножьте на 5. Вы получите результат в сантиметрах, что является рекомендуемым расстоянием от экрана. Например: для 55-дюймового 4K-телевизора это будет 55 ″ × 3 или 165 см (1,65 м). Для Full HD 55 ″ - 55 ″ × 5 это уже 275 см.

Какое разрешение

HD Ready - разрешения 1366 × 768 пикселей достаточно для повседневного просмотра телепрограмм, транслируемых в разрешении SD. Это решение, используемое в самых дешевых и простых телевизорах, которое будет работать только в устройствах с диагональю до 32 дюймов.

Full HD - это формат пикселей 1920 × 1080, типичный для более дешевых телевизоров. Он будет работать, если ресивер будет использоваться в основном для основных приложений, например, для просмотра телепередач и новостных программ. Многие цифровые каналы предлагают Full HD. Благодаря этому вы в полной мере воспользуетесь преимуществами устройства.

Ultra HD - это формат пикселей 3840 × 2160, который в просторечии обычно называют 4K. В UHD по горизонтали 3840 пикселей на строку, а по вертикали - 2160 пикселей, так что в каждой плоскости это вдвое больше, чем в Full HD. Материалы в этом разрешении уже являются стандартными и широко доступны в сервисах VoD (YouTube, Netflix, Prime Video и т. ж.) Или в играх.

По этой причине стоит выбрать телевизор 4K, если вы хотите, чтобы он прослужил вам следующие несколько лет. Высочайшее качество обеспечит вам лучший игровой опыт на консоли или просмотр фильмов и фотографий. Он также требует меньшего расстояния от экрана, что делает его идеальным для небольших комнат.

Дополнительно

Также стоит обратить внимание на то, подключается ли ваш телевизор к интернету, современные и новые модели, практически все идут Смарт ТВ. Интересным моментом будет и функция HDR. Технология HDR (High Dynamic Range) или широкий тональный динамический диапазон позволяет отображать более подробные изображения с большим количеством информации.