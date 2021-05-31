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ВРУ підтримала ідею Шмигаля давати заробітчанам гроші для повернення на батьківщину

Аня Мартинюк 31 травня 2021, 14:10
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ВРУ підтримала ідею Шмигаля давати заробітчанам гроші для повернення на батьківщину

А саме не більше 150 тисяч гривень. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект очільника уряду Дениса Шмигаль. Мова йде про проект закону №4669 про стимуляцію українців за кордоном для їх повернення на батьківщину.

Документом пропонується  надавати державну допомогу українцям, що проживають за кордоном, для підприємницької діяльності в Україні. Граничний розмір допомоги – не більше 150 тисяч гривень. Сума в 2,5 рази перевищує максимальний розмір одноразової виплати по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.

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