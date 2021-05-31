WhatsApp не блокуватиме користувачів за відмову приймати нові правила месенджера

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Стало відомо, як діяти користувачам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що популярний месенджер WhatsApp вирішив не примушувати користувачів погоджуватися на нові правила, тобто на дозвіл розпоряджатися персональними даними користувачів та надавати їх третім особам.
Адміністрація месенджера нагадала, що нові правила вступили в силу з 15 травня.
«З огляду на недавні переговори з різними органами влади та експертами в галузі безпеки особистих даних, ми хочемо сказати чітко і прямо: компанія не буде обмежувати функціонал WhatsApp для тих, хто ще не прийняв оновлення», - наголосили в компанії.
Наразі користувачі просто отримуватимуть спливаюче повідомлення про прийняття нових правил.
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