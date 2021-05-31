У Вінниці вартість проїзду у маршрутці перевищить вартість проїзду у Києві

Аня Мартинюк 31 травня 2021, 12:55

Раніше більшу ціну за проїзд у маршрутці запропонували жителям Львова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що в маршрутних таксі Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутці становитиме 10 гривень. Раніше таку ціну запропонували жителям Львова. Місцева влада пояснила такий хід подій тим, що подорожчали усі складові тарифу на проїзд.

«Зміна ціни на проїзд в першу чергу викликана подорожчанням усіх складових тарифу. Крім того, відбулося значне падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло в результаті введення карантину через епідемію Covid-19. При цьому перевізники зберігають соціальні зобов'язання і продовжують здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання - за пів ціни», - відзначили у прес-службі Вінницької міської ради.

12 грн платитимуть пасажири в приєднаних до Вінниці громадах (маршрути №30а та №30Б) і на нічному маршруті № 25н. Нагадаємо, у Києві вартість проїзду в громадському комунальному транспорті становить 8 гривень.