У Вінниці вартість проїзду у маршрутці перевищить вартість проїзду у Києві

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Раніше більшу ціну за проїзд у маршрутці запропонували жителям Львова.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що в маршрутних таксі Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутці становитиме 10 гривень. Раніше таку ціну запропонували жителям Львова. Місцева влада пояснила такий хід подій тим, що подорожчали усі складові тарифу на проїзд.
«Зміна ціни на проїзд в першу чергу викликана подорожчанням усіх складових тарифу. Крім того, відбулося значне падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло в результаті введення карантину через епідемію Covid-19. При цьому перевізники зберігають соціальні зобов'язання і продовжують здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання - за пів ціни», - відзначили у прес-службі Вінницької міської ради.
12 грн платитимуть пасажири в приєднаних до Вінниці громадах (маршрути №30а та №30Б) і на нічному маршруті № 25н. Нагадаємо, у Києві вартість проїзду в громадському комунальному транспорті становить 8 гривень.
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