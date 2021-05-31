Инструменты, на которых можно научиться играть за 2 недели, в ассортименте магазина ColorSound

zmxn 30 травня 2021, 13:21

Мысль о том, чтобы обратиться в музыкальный магазин и подобрать себе инструмент, возникает у многих, когда нужен душевный релакс и хочется внести в жизнь разнообразие. Правда, большинство потенциальных музыкантов в Киеве и в Украине считают, что на обучение придется потратить как минимум 6-12 месяцев, и это только для освоения базового уровня. Но это не совсем так – есть, конечно, инструменты, на которых приходится учиться играть годами, но можно выбрать что-нибудь попроще и радоваться первым успехам уже через 2-3 недели. Проанализировав обширный ассортимент магазина музыкальных инструментов ColorSound, предлагающего товары с доставкой и по разумным ценам, мы нашли несколько подходящих вариантов для тех, кого интересует любительская игра и быстрые результаты.

На чем можно научиться играть за 14 дней?

Каким бы привлекательным ни казался образ гитариста в составе рок-группы или исполняющего соло, отправляться в магазин гитар и брать первые аккорды – не лучшее решение, ведь учиться придется долго. Для быстрого превращения в музыканта имеет смысл купить другие инструменты из каталога ColorSound:

губную гармошку, к преимуществам которой можно отнести компактность, умеренную стоимость, простоту обучения и разнообразие дизайнов;

укулеле – четырехструнный вариант для любителей экзотики. Играя на нем, можно расслабляться, а разнообразие внешней отделки позволяет выбрать модель, отражающую индивидуальность;

легкий мини-саксофон – его можно везде возить с собой и не пропускать тренировки даже в командировке или на отдыхе. По сложности освоения техники игры он чуть сложнее, чем блок-флейта, но если постараться, то уже через две недели удастся воспроизводить несложные композиции.

Независимо от сделанного выбора, важно обратиться в надежный магазин музыкальных инструментов в Киеве или сделать заказ с доставкой, - это позволит не сомневаться в качестве товара и сконцентрироваться на обучении. Другие немаловажные условия успешного освоения навыков – регулярные занятия, старание, понимание принципов работы выбранного инструмента и адекватное отношение к критике. За 2 недели не получится стать профи, но зато вы однозначно поймете, хотите ли совершенствоваться в качестве музыканта + получите массу удовольствия от самого процесса игры!