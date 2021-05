“Обучение IT с нуля в центре DAN.IT : сложно, долго, но максимально эффективно”

zmxn 29 травня 2021, 13:19

Получить новую профессию в IT не так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно, когда речь идет о бесконечном разнообразии бесплатного (чаще всего поверхностного) контента и онлайн курсов. Помимо трудностей в самоорганизации учебного процесса, новички сталкиваются с неэффективным образованием. Сухая теория, устаревшие методы преподавания, никаких гарантий трудоустройства после - это только малая часть проблем, которая ждет будущего it специалиста при выборе курсов. Но есть выход - эффективное образование от DAN.IT.

IT обучение в DAN.IT - это сложно

Чтобы предоставить качественные курсы IT, основатели DAN.IT education адаптировали в них методику Telem, которая в том числе используется для обучения технических специалистов израильской армии. Командная работа над сильными сторонами студента и повышение мотивации на результат - главные преимущества методики. В образовательном центре на курсе одновременно работают преподаватель, координатор, онлайн и офлайн ментор и HR-специалист.



“Каждый студент на пути к профессии преодолевает трудности, и мы стараемся соблюдать баланс, чтобы студент раньше времени не “выгорел””, - говорит CЕO Ксения Столбовая. С одной стороны - новичок учится программированию на основе работающих кейсов и практических занятий в интерактивной подаче материала. Принцип траты времени со 100% пользой также является основой методики. С другой стороны – у студента достаточно возможностей и времени, чтобы усовершенствовать свои личностные навыки и быть готовым к трудоустройству.



Секрет эффективности? Это старание и сильное желание студента стать профильным экспертом в сфере IT. Для реализации целей образовательный центр DAN.IT:

- делает программу каждого курса насыщенной, внедряя максимальный объем полезного материала

- практику предпочитает теории, в результате чего каждый студент быстро осваивает необходимый инструментарий для работы

- обучает студентов посредством опытных преподавателей и менторов, которые занимают высокие должности в it компаниях

- обязательным условием прохождения курса ставит создание от 3 до 5 готовых проектов (зависит от направления), которые автоматически пополняют портфолио выпускника.



За четыре года на рынке Украины открыто 8 направлений обучения сроком от 6 до 12 месяцев, на которых могут обучаться как взрослые, так и подростки 9-14 лет. Пройти it курсы в DAN.IT - это сложно, но оно того стоит.

IT образование в DAN.IT - это долго

Не стоит идти на поводу у тех, кто говорит, что стать ui/ux дизайнером или frontend программистом можно в кратчайшие сроки. Дабы освоить азы программирования, изучить базовые принципы кода необходимо как минимум несколько месяцев. А если вы занимаетесь самообучением, можете умножать сроки на два, а то и три.



Но для того, чтобы получать стабильный и высокий заработок, базовых навыков не достаточно. Начинающие представители it нередко первые проекты выполняют в счет портфолио, или за символические деньги. Все это делается, чтобы теорию закрепить на практике, исключая ошибки в работе. При положительном отклике от заказчиков, они станут рекомендовать вас своим знакомым и коллегам. Так вы со временем получите признание и параллельно повысите стоимость своих услуг до уровня профессионального it специалиста. До этого момента пройдет 2-2,5 года.



Получить нужный стек знаний и первый оффер трудоустройства в крупной компании можно меньше чем за год, пройдя обучение в DAN.IT. Курсы программирования для новичков длятся 2,5 месяца, за время которого вы изучите базовые понятия и знания. В этот момент приходит понимание, что путь к вершинам не такой короткий и быстрый. При исключительной расположенности к программированию выпускник такого курса уже может зарекомендовать себя среди работодателей. Такие случаи не редкость. Но как правило, для получения профильной специальности необходимо основательно углубиться в it-направление на full stack курсе.



Что касается digital-маркетинга и ui/ux дизайна, здесь ситуация проще (это касается и зарплат). Полноценным специалистом вы сможете стать за 4 и 6 месяцев соответственно.

Обучение в DAN.IT - это максимально эффективно

Чтобы быть в курсе тенденций мирового рынка, в DAN.IT сформировали Наблюдательный совет. В нем состоят ведущие эксперты Украины в области IT – они всегда знают, чего хотят и ждут работодатели. Еще одной их обязанностью является планирование и корректировка учебных программ центра исходя из запросов рынка. Члены Наблюдательного совета – это также потенциальные работодатели для выпускников, которые нередко становятся в будущем наставниками на новом рабочем месте.



Главное - это результат. Что касается it курсов в Киеве от DAN.IT, результатом является трудоустройство выпускника, а не просто получение диплома как в других образовательных центрах. Для этого HR-специалист помогает и сопровождает каждого, а именно:

- помогает составить профессиональное резюме

- консультирует при поиске вакансий

- на тестовом собеседовании указывает на ваши ошибки, исключая их



73% - таков процент выпускников, которые успешно трудоустроились после окончания курсов в DAN.IT. Пройти обучение сложно, долго, но зато максимально эффективно.