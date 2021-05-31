WhatsApp не блокуватиме користувачів за відмову приймати нові правила месенджера 13:38
У Вінниці вартість проїзду у маршрутці перевищить вартість проїзду у Києві 12:55
В Карпатах випав сніг 12:17
Міжнародний астрономічний союз назвав планету на честь українця 09:05
Инструменты, на которых можно научиться играть за 2 недели, в ассортименте магазина ColorSound 13:21
“Обучение IT с нуля в центре DAN.IT : сложно, долго, но максимально эффективно” 13:19
Понад мільйон українців отримали вакцину від коронавірусу 10:55
Бердянск готов принимать у себя туристов - Сколько стоит отдых? 10:28
Где заказать товары и организовать похороны по новым стандартам в Беларуси 09:22
Получить новую профессию в IT не так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно, когда речь идет о бесконечном разнообразии бесплатного (чаще всего поверхностного) контента и онлайн курсов. Помимо трудностей в самоорганизации учебного процесса, новички сталкиваются с неэффективным образованием. Сухая теория, устаревшие методы преподавания, никаких гарантий трудоустройства после - это только малая часть проблем, которая ждет будущего it специалиста при выборе курсов. Но есть выход - эффективное образование от DAN.IT.
Чтобы предоставить качественные курсы IT, основатели DAN.IT education адаптировали в них методику Telem, которая в том числе используется для обучения технических специалистов израильской армии. Командная работа над сильными сторонами студента и повышение мотивации на результат - главные преимущества методики. В образовательном центре на курсе одновременно работают преподаватель, координатор, онлайн и офлайн ментор и HR-специалист.
“Каждый студент на пути к профессии преодолевает трудности, и мы стараемся соблюдать баланс, чтобы студент раньше времени не “выгорел””, - говорит CЕO Ксения Столбовая. С одной стороны - новичок учится программированию на основе работающих кейсов и практических занятий в интерактивной подаче материала. Принцип траты времени со 100% пользой также является основой методики. С другой стороны – у студента достаточно возможностей и времени, чтобы усовершенствовать свои личностные навыки и быть готовым к трудоустройству.
Секрет эффективности? Это старание и сильное желание студента стать профильным экспертом в сфере IT. Для реализации целей образовательный центр DAN.IT:
- делает программу каждого курса насыщенной, внедряя максимальный объем полезного материала
- практику предпочитает теории, в результате чего каждый студент быстро осваивает необходимый инструментарий для работы
- обучает студентов посредством опытных преподавателей и менторов, которые занимают высокие должности в it компаниях
- обязательным условием прохождения курса ставит создание от 3 до 5 готовых проектов (зависит от направления), которые автоматически пополняют портфолио выпускника.
За четыре года на рынке Украины открыто 8 направлений обучения сроком от 6 до 12 месяцев, на которых могут обучаться как взрослые, так и подростки 9-14 лет. Пройти it курсы в DAN.IT - это сложно, но оно того стоит.
Не стоит идти на поводу у тех, кто говорит, что стать ui/ux дизайнером или frontend программистом можно в кратчайшие сроки. Дабы освоить азы программирования, изучить базовые принципы кода необходимо как минимум несколько месяцев. А если вы занимаетесь самообучением, можете умножать сроки на два, а то и три.
Но для того, чтобы получать стабильный и высокий заработок, базовых навыков не достаточно. Начинающие представители it нередко первые проекты выполняют в счет портфолио, или за символические деньги. Все это делается, чтобы теорию закрепить на практике, исключая ошибки в работе. При положительном отклике от заказчиков, они станут рекомендовать вас своим знакомым и коллегам. Так вы со временем получите признание и параллельно повысите стоимость своих услуг до уровня профессионального it специалиста. До этого момента пройдет 2-2,5 года.
Получить нужный стек знаний и первый оффер трудоустройства в крупной компании можно меньше чем за год, пройдя обучение в DAN.IT. Курсы программирования для новичков длятся 2,5 месяца, за время которого вы изучите базовые понятия и знания. В этот момент приходит понимание, что путь к вершинам не такой короткий и быстрый. При исключительной расположенности к программированию выпускник такого курса уже может зарекомендовать себя среди работодателей. Такие случаи не редкость. Но как правило, для получения профильной специальности необходимо основательно углубиться в it-направление на full stack курсе.
Что касается digital-маркетинга и ui/ux дизайна, здесь ситуация проще (это касается и зарплат). Полноценным специалистом вы сможете стать за 4 и 6 месяцев соответственно.
Чтобы быть в курсе тенденций мирового рынка, в DAN.IT сформировали Наблюдательный совет. В нем состоят ведущие эксперты Украины в области IT – они всегда знают, чего хотят и ждут работодатели. Еще одной их обязанностью является планирование и корректировка учебных программ центра исходя из запросов рынка. Члены Наблюдательного совета – это также потенциальные работодатели для выпускников, которые нередко становятся в будущем наставниками на новом рабочем месте.
Главное - это результат. Что касается it курсов в Киеве от DAN.IT, результатом является трудоустройство выпускника, а не просто получение диплома как в других образовательных центрах. Для этого HR-специалист помогает и сопровождает каждого, а именно:
- помогает составить профессиональное резюме
- консультирует при поиске вакансий
- на тестовом собеседовании указывает на ваши ошибки, исключая их
73% - таков процент выпускников, которые успешно трудоустроились после окончания курсов в DAN.IT. Пройти обучение сложно, долго, но зато максимально эффективно.
13:38: WhatsApp не блокуватиме користувачів за відмову приймати нові правила месенджера
12:55: У Вінниці вартість проїзду у маршрутці перевищить вартість проїзду у Києві
12:17: В Карпатах випав сніг
09:36: Всі жителі Хургади і Шарм-еш-Шейха будуть вакциновані
09:05: Міжнародний астрономічний союз назвав планету на честь українця
13:21: Инструменты, на которых можно научиться играть за 2 недели, в ассортименте магазина ColorSound
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.