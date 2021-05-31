В Карпатах випав сніг

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За день до настання літа.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 травня, у Карпатах випав сніг. Температура повітря тут тримається на рівні нуля градусів. Про це розповіли у прес-службі МВС України. За даними Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський похмуро, видимість обмежена до 50 метрів.
«Вітер північно-східний, він досягає 8-10 метрів в секунду. Температура повітря - 0 градусів», - відзначили у відомстві.
Раніше українські синоптики попереджали, що в останній день травня в західних областях країни пройдуть сильні зливи, можливий вихід річок з берегів. Опади у вигляді дощу також очікуються в південних регіонах.
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