Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У ВРУ придумали для студентів штрафи
  • В Україну завезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson
  • Денісова представила сумну статистику про самогубства серед підлітків

В Карпатах випав сніг

Аня Мартинюк 31 травня 2021, 12:17
Версія для друку
В Карпатах випав сніг

За день до настання літа. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, у Карпатах випав сніг. Температура повітря тут тримається на рівні нуля градусів. Про це розповіли у прес-службі МВС України. За даними Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський похмуро, видимість обмежена до 50 метрів.

«Вітер північно-східний, він досягає 8-10 метрів в секунду. Температура повітря - 0 градусів», - відзначили у відомстві.

Раніше українські синоптики попереджали, що в останній день травня в західних областях країни пройдуть сильні зливи, можливий вихід річок з берегів. Опади у вигляді дощу також очікуються в південних регіонах.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції