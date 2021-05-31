В Карпатах випав сніг

Аня Мартинюк 31 травня 2021, 12:17

За день до настання літа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, у Карпатах випав сніг. Температура повітря тут тримається на рівні нуля градусів. Про це розповіли у прес-службі МВС України. За даними Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський похмуро, видимість обмежена до 50 метрів.

«Вітер північно-східний, він досягає 8-10 метрів в секунду. Температура повітря - 0 градусів», - відзначили у відомстві.

Раніше українські синоптики попереджали, що в останній день травня в західних областях країни пройдуть сильні зливи, можливий вихід річок з берегів. Опади у вигляді дощу також очікуються в південних регіонах.