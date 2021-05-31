У ВРУ придумали для студентів штрафи

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В розмірі до 17 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що у ВРУ планують ввести штрафи для студентів за плагіат чужих робіт. Мова йде про купівлю рефератів, курсових робіт, дисертацій та інших академічних текстів.
Законопроект № 5532 був внесений до парламенту групою депутатів від партій «Слуга народу» та ОПЗЖ. Так, нардепи пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 51-5.
Якщо закоронопроект буде прийнятий, то на студентів чекають штрафи від 850 до 17 тисяч гривень. Найвищий штраф передбачений за повторне протягом року вчинення порушення.
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