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У ВРУ придумали для студентів штрафи

Аня Мартинюк 31 травня 2021, 11:38
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У ВРУ придумали для студентів штрафи

В розмірі до 17 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що у ВРУ планують ввести штрафи для студентів за плагіат чужих робіт. Мова йде про купівлю рефератів, курсових робіт, дисертацій та інших академічних текстів.

Законопроект № 5532 був внесений до парламенту групою депутатів від партій «Слуга народу» та ОПЗЖ. Так, нардепи пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 51-5. 

Якщо закоронопроект буде прийнятий, то на студентів чекають штрафи від 850 до 17 тисяч гривень. Найвищий штраф передбачений за повторне протягом року вчинення порушення.

 

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