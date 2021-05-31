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Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що з 1 червня єгипетська влада послабить карантин. Разом з тим стартує вакцинація усіх жителів Хургади і Шарм-еш-Шейха. Так, обмеження на роботу кафе, ресторанів, магазинів і торгових центрів будуть зняті.
За попередніми даними, жителі популярних курортів будуть поголовно вакциновані для того, щоб туристи не боялися сюди прибувати.
09:36: Всі жителі Хургади і Шарм-еш-Шейха будуть вакциновані
09:05: Міжнародний астрономічний союз назвав планету на честь українця
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