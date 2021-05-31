Всі жителі Хургади і Шарм-еш-Шейха будуть вакциновані

Аня Мартинюк 31 травня 2021, 09:36

Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що з 1 червня єгипетська влада послабить карантин. Разом з тим стартує вакцинація усіх жителів Хургади і Шарм-еш-Шейха. Так, обмеження на роботу кафе, ресторанів, магазинів і торгових центрів будуть зняті.

За попередніми даними, жителі популярних курортів будуть поголовно вакциновані для того, щоб туристи не боялися сюди прибувати.