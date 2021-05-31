Міжнародний астрономічний союз назвав планету на честь українця

Аня Мартинюк 31 травня 2021, 09:05

Мова йде про фізика Івана Пулюя.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що Міжнародний астрономічний союз назвав планету на честь українського фізика Івана Пулюя. Цього року відомому фізику виповнюється 175 років від дня народження. Як відомо, Пулюй уродженець Тернопільщини, він вивчав рентгенівські промені.

Науковий співробітник Інституту фізики НАН України Василь Шендеровський зазначив, що небесне тіло називається (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13.

«Цього моменту вчені, колектив Тернопільського Національного Технічного Університету Івана Пулюя, мешканці Гримайлова чекали понад три роки. Міжнародний астрономічний союз (IAU) назвав малу планету ім'ям Івана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13», - зазначив він.

Варто зазначити також, що Пулюй брав участь у першому повному перекладі Біблії на українську мову.