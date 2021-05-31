Коронавірус в Україні – Вихідні виявились спокійними

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Було виявлено менше 2000 хворих.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 30 травня в Україні було виявлено 1 703 нових хворих на коронавірус. Тим часом у світі хворих побільшало до 170 мільйонів осіб.
На жаль, за добу в Україні померли 64 пацієнти. Одужали - 4 934 особи. Серед нових хворих 58 дітей і 11 медпрацівників.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Дніпропетровській області (134 особи), Миколаївській області (107), Запорізькій області (69) і Харківській області (68)», - відзначили у прес-службі.
До слова, у Києві плюс 63 нових хворих.
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10:55: Понад мільйон українців отримали вакцину від коронавірусу
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