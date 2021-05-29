У В’єтнамі виявили новий гібридний варіант COVID-19

Аня Мартинюк 29 травня 2021, 14:03

Вірус має характеристики індійського та британського варіантів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що В'єтнам виявив новий варіант коронавірусу, який має характеристики як індійського, так і британського варіантів. Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму в суботу заявило, що новий варіант коронавірусу швидко поширюється по повітрю. Міністр охорони здоров'я Нгуен Тхань Лонг зазначив, що якщо бути більш конкретним, то це індійський варіант із мутаціями.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що новий варіант вважається набагато більш передавальним, ніж раніше відомі типи.

Після успішного стримування вірусу протягом більшої частини минулого року В’єтнам переживає найсильніший спалах COVID з моменту початку пандемії. Лише з кінця квітня у В’єтнамі було зареєстровано понад 3600 нових випадків захворювання на коронавірус.