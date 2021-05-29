Аня Мартинюк 29 травня 2021, 13:26

Стало відомо, для кого вони.

Новину передає «Преса України».

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україну завезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson. А саме для співробітників приватної компанії. Для використання в Україні вакцина ще не має дозволу, але в МОЗ дали зелене світло її ввезенню.

«Вакцина поки не зареєстрована в Україні, 500 доз препарату завезли на територію країни за затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів», - відзначили в МОЗ.

Уточнюється, що вакцина призначена для співробітників компанії, які працюють на Алясці в сфері рибальства. Компанія, назва якої невідома, оплатила препарат, організувала його доставку та, як зазначається, забезпечила дотримання температурного режиму.