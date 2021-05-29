В Україні змінять закон Про запобігання корупції

Аня Мартинюк 29 травня 2021, 12:47

Зеленський запропонував 5 змін.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський направив голові уряду Денису Шмигалю листа. У ньому він закликав невідкладно підготувати та внести до ВРУ проект змін до закону Про запобігання корупції.

Так, український лідер наполягає на підвищенні прозорості процедури декларування. Серед них обов’язкове декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб'єктів декларування або членів їх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів. Також відновлення перевірки декларацій радників або помічників глави ВРУ.