В Україні змінять закон Про запобігання корупції

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Зеленський запропонував 5 змін.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський направив голові уряду Денису Шмигалю листа. У ньому він закликав невідкладно підготувати та внести до ВРУ проект змін до закону Про запобігання корупції.
Так, український лідер наполягає на підвищенні прозорості процедури декларування. Серед них обов’язкове декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб'єктів декларування або членів їх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів. Також відновлення перевірки декларацій радників або помічників глави ВРУ.
10:55: Понад мільйон українців отримали вакцину від коронавірусу
19:07: На автопарк Зеленського спустять щонайменше 15 мільйонів гривень українських платників податків
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