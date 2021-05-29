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Журналісти показали маєток Поплавського

Аня Мартинюк 29 травня 2021, 12:13
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Журналісти показали маєток Поплавського

Він має величезну резиденцію біля Бортницької станції.

Новину передає «Преса України».

Журналісти українського видання «Страна» показали резиденцію Михайла Поплавського з висоти пташиного польоту. Так, він відбудував резиденцію біля Бортницької станції аерації. Президент Київського національного університету культури і мистецтв вказав в декларації особняк на 1067 квадратів. У нього також є 30 соток землі, яку він орендує у громадянина Анатолія Капелюшного.

Резиденція з декількох будинків Поплавського знаходиться в мікрорайоні Бортничі. Тут є озеро Заплавне, штучна водойма. Неподалік є Бортницька станція аерації води, від якої часто несе смородом. 

Також журналісти нарахували у Поплавського два гаража, великий критий басейн, сауну, тренажерний зал.  

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