У Туреччині знайшли мертвою українську альпіністку

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Яну Кривошею шукали майже місяць.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що у Туреччині знайшли тіло одеситки Яни Кривошеї. Її майже місяць розшукували в Анталії. Тіло жінки виявили біля гори Геіксіврісі.
За даними «Українського порталу Туреччини», тіло знайшли 28 травням під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії. Тіло українки зняли зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії. Наразі воно знаходиться в Інституті судової медицини, де встановлять точну причину смерті жінки.
Відомо, що востаннє альпіністка виходила на зв’язок 2 травня. Вона вітала маму з Великоднем.
10:55: Понад мільйон українців отримали вакцину від коронавірусу
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