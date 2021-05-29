У Туреччині знайшли мертвою українську альпіністку

Аня Мартинюк 29 травня 2021, 11:33

Яну Кривошею шукали майже місяць.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що у Туреччині знайшли тіло одеситки Яни Кривошеї. Її майже місяць розшукували в Анталії. Тіло жінки виявили біля гори Геіксіврісі.

За даними «Українського порталу Туреччини», тіло знайшли 28 травням під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії. Тіло українки зняли зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії. Наразі воно знаходиться в Інституті судової медицини, де встановлять точну причину смерті жінки.

Відомо, що востаннє альпіністка виходила на зв’язок 2 травня. Вона вітала маму з Великоднем.