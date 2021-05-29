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У Туреччині знайшли мертвою українську альпіністку

Аня Мартинюк 29 травня 2021, 11:33
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У Туреччині знайшли мертвою українську альпіністку

Яну Кривошею шукали майже місяць. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що у Туреччині знайшли тіло одеситки Яни Кривошеї. Її майже місяць розшукували в Анталії. Тіло жінки виявили біля гори Геіксіврісі.

За даними «Українського порталу Туреччини», тіло знайшли 28 травням під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії. Тіло українки зняли зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії. Наразі воно знаходиться в Інституті судової медицини, де встановлять точну причину смерті жінки.

Відомо, що востаннє альпіністка виходила на зв’язок  2 травня. Вона вітала маму з Великоднем.

 

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