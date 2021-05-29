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Тим не менше темпи вакцинації повільні.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 28 травня 16 815 осіб зробили щеплення від коронавірусу. З них 9 785 осіб отримали першу дозу, повністю імунізували - 7 030 осіб. З початку кампанії вакцинації від коронавірусу в Україні було щеплено 1 008 859 осіб. З них 1 008 857 людей отримали першу дозу.
Також відомо, що 29 травня в чергу на вакцинацію записалися 599 777 українців.
Як повідомлялось раніше, в Україну завезли 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.
10:55: Понад мільйон українців отримали вакцину від коронавірусу
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