Всесвітній банк позичив Україні $100 млн

Аня Мартинюк 29 травня 2021, 09:03

Позичальником виступив «Урексімбанк».

Новину передає «Преса України».

У прес-службі всесвітнього банку повідомили, що Україна отримає додаткові $100 млн. Гроші виділять для підтримки малих та середніх підприємців.

«Сьогодні Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила надання додаткових коштів в розмірі $100 млн для проекту «Доступ до довгострокового фінансування в рамках боротьби України з наслідками пандемії Covid-19», - зазначено в заяві.

Так, позичальником виступає «Урексімбанк». Він же видаватиме позики підприємствам, які постраждали через пандемію.