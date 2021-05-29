Всесвітній банк позичив Україні $100 млн

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Позичальником виступив «Урексімбанк».
Новину передає «Преса України».
У прес-службі всесвітнього банку повідомили, що Україна отримає додаткові $100 млн. Гроші виділять для підтримки малих та середніх підприємців.
«Сьогодні Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила надання додаткових коштів в розмірі $100 млн для проекту «Доступ до довгострокового фінансування в рамках боротьби України з наслідками пандемії Covid-19», - зазначено в заяві.
Так, позичальником виступає «Урексімбанк». Він же видаватиме позики підприємствам, які постраждали через пандемію.
19:07: На автопарк Зеленського спустять щонайменше 15 мільйонів гривень українських платників податків
12:28: Денісова представила сумну статистику про самогубства серед підлітків
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