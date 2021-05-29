В МОЗ представили свіжу коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 29 травня 2021, 08:33

Також стало відомо, скільки людей вакцинувалося.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 3 096 нових хворих на коронавірус. З них 144 дитини та 55 медпрацівників.

156 пацієнтів, у яких окрім інших хвороб був коронавірус, померли. За добу одужали 10 199 осіб. Уточнюється, що було проведено 25 401 тест методом ПЛР, 10 963 методом ІФА, 21 020 експрес-тестами.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях», - відзначили у прес-службі.

До слова, за добу проти коронавірусу було вакциновано 16 815 людей.