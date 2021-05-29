В МОЗ представили свіжу коронавірусну статистику

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Також стало відомо, скільки людей вакцинувалося.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 3 096 нових хворих на коронавірус. З них 144 дитини та 55 медпрацівників.
156 пацієнтів, у яких окрім інших хвороб був коронавірус, померли. За добу одужали 10 199 осіб. Уточнюється, що було проведено 25 401 тест методом ПЛР, 10 963 методом ІФА, 21 020 експрес-тестами.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях», - відзначили у прес-службі.
До слова, за добу проти коронавірусу було вакциновано 16 815 людей.
19:07: На автопарк Зеленського спустять щонайменше 15 мільйонів гривень українських платників податків
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