На автопарк Зеленського спустять щонайменше 15 мільйонів гривень українських платників податків

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Для обслуговування 237 автівок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 травня, стало відомо, що Автобаза Державного управління справами заплатить за обслуговування автопарку президента Володимира Зеленського щонайменше 15 мільйонів гривень.
Гроші підуть на обслуговування 237 автівок. Мова йде не лише про кортеж Зеленського, а й про автомобілі представників Офісу президента.
Частину елітних авто Зеленського до кінця 2021 року обслуговуватиме підприємство «Автолайф Центр». Для нього виділять 1 млн 479,3 тис. грн. «Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц» отримає за свої послуги 1 млн 395 тис. грн. На закупку бензину виділили 4 млн 199 тисяч 280 грн. Куплять його у ТОВ «Брістон». Ще за 4 млн 380 тисяч 200 гривень куплять бензин у ТОВ «Каяно».
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