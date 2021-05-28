У Кабміні пояснили закриття неба для Білорусі

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Все заради безпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 травня, стало відомо, що уряд ввів заборону на використання повітряного простору України літаками Білорусі. А саме з 29 травня. У Мінінфраструктури зазначили, що це пов'язано з інцдентом з посадкою у Мінську літака.
«У зв'язку з ситуацією, що склалася 23 травня 2021 року під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни - Вільнюс і в цілях забезпечення безпеки польотів і пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державну авіаційну службу разом з державним підприємством Украерорух з урахуванням рішення Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 року було доручено встановити відповідну заборону з 00 годин 00 хвилин 29 травня 2021 року», - відзначили у прес-службі.
Міністр інфраструктури Олександр Кубрак додав, що цей крок необхідний для забезпечення безпеки авіації та пасажирів.
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