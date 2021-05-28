Денісова представила сумну статистику про самогубства серед підлітків

Аня Мартинюк 28 травня 2021, 11:28

За 4 місяці 2021 року 126 підлітків наклали на себе руки.

Новину передає «Преса України».

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що з початку 2021 року в Україні 126 підлітків вчинили самогубство. Вона закликала профільні міністерства і поліцію вжити заходів, спрямованих на попередження таких трагічних випадків.

«Причини та обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, у кожному випадку різні: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг - знущання і цькування з боку однокласників або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків і т. п.», - написала Денісова.

Для прикладу Денісова навела нещодавній інцидент у Львові, де через сварку з батьком з вікна вистрибнула 11-річна дівчинка .