Денісова представила сумну статистику про самогубства серед підлітків

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За 4 місяці 2021 року 126 підлітків наклали на себе руки.
Новину передає «Преса України».
Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що з початку 2021 року в Україні 126 підлітків вчинили самогубство. Вона закликала профільні міністерства і поліцію вжити заходів, спрямованих на попередження таких трагічних випадків.
«Причини та обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, у кожному випадку різні: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг - знущання і цькування з боку однокласників або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків і т. п.», - написала Денісова.
Для прикладу Денісова навела нещодавній інцидент у Львові, де через сварку з батьком з вікна вистрибнула 11-річна дівчинка .
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