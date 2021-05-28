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«Жінкою III тисячоліття» стала Катерина Павленко

Аня Мартинюк 28 травня 2021, 11:51
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«Жінкою III тисячоліття» стала Катерина Павленко

Раніше таку нагороду за невідомі заслуги вручали Ірині Луценко.

Новину передає «Преса України».

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що солістка групи Go_A Катерина Павленко, яка феєрично виступила на шоу Євробачення, отримала престижну українську нагороду «Жінка III тисячоліття».

«Сьогодні (27 травня – редю) мав честь вручити солістці групи Go_A Катерині Павленко спеціальну нагороду всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття". Катерина недавно потрясла всю Україну. І це було зроблено по-українськи. Вона виконала важливу, одвічну місію в наших серцях - змусила об'єднатися. У самій пісні були переплетені мотиви сучасних танцювальних бітів, чарівного етнічного вокалу і потужного гітарного драйву. Всією сім'єю ми дивилися виступ групи Go_A на Євробаченні, і ця музика закликала нас до об'єднання - танцювали як молодші, так і старші», - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, український гурт з треком «Шум» зайняв 5 місце на конкурсі Євробачення.

 

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