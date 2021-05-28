«Жінкою III тисячоліття» стала Катерина Павленко

Аня Мартинюк 28 травня 2021, 11:51

Раніше таку нагороду за невідомі заслуги вручали Ірині Луценко.

Новину передає «Преса України».

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що солістка групи Go_A Катерина Павленко, яка феєрично виступила на шоу Євробачення, отримала престижну українську нагороду «Жінка III тисячоліття».

«Сьогодні (27 травня – редю) мав честь вручити солістці групи Go_A Катерині Павленко спеціальну нагороду всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття". Катерина недавно потрясла всю Україну. І це було зроблено по-українськи. Вона виконала важливу, одвічну місію в наших серцях - змусила об'єднатися. У самій пісні були переплетені мотиви сучасних танцювальних бітів, чарівного етнічного вокалу і потужного гітарного драйву. Всією сім'єю ми дивилися виступ групи Go_A на Євробаченні, і ця музика закликала нас до об'єднання - танцювали як молодші, так і старші», - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, український гурт з треком «Шум» зайняв 5 місце на конкурсі Євробачення.