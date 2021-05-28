Німеччина готова вакцинувати підлітків

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Відповідну заяву зробила Ангела Меркель.
Новину передає «Преса України».
Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що до кінця літа усі бажаючі зможуть зробити щеплення проти коронавірусу. Вона наголосила, що з червня стартує запис на вакцинацію для дітей віком 12-16 років.
«12-16-річні зможуть записати на вакцинацію після 07.06, коли буде знята черговість», - розповіла вона.
Меркель зауважила, що швидкість вакцинації залежатиме від кількості наявних вакцин. Примусового щеплення в країні не буде.
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