Німеччина готова вакцинувати підлітків

Аня Мартинюк 28 травня 2021, 09:09

Відповідну заяву зробила Ангела Меркель.

Новину передає «Преса України».

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що до кінця літа усі бажаючі зможуть зробити щеплення проти коронавірусу. Вона наголосила, що з червня стартує запис на вакцинацію для дітей віком 12-16 років.

«12-16-річні зможуть записати на вакцинацію після 07.06, коли буде знята черговість», - розповіла вона.

Меркель зауважила, що швидкість вакцинації залежатиме від кількості наявних вакцин. Примусового щеплення в країні не буде.