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Німеччина готова вакцинувати підлітків

Аня Мартинюк 28 травня 2021, 09:09
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Німеччина готова вакцинувати підлітків

Відповідну заяву зробила Ангела Меркель. 

Новину передає «Преса України».

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що до кінця літа усі бажаючі зможуть зробити щеплення проти коронавірусу. Вона наголосила, що з червня стартує запис на вакцинацію для дітей віком 12-16 років.

«12-16-річні зможуть записати на вакцинацію після 07.06, коли буде знята черговість», - розповіла вона.

Меркель зауважила, що швидкість вакцинації залежатиме від кількості наявних вакцин. Примусового щеплення в країні не буде.

 

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