Новим головою правління ПриватБанку став австрієць

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Раніше він працював в «Райффайзен банку Аваль».
Новину передає «Преса України».
Вчора, 27 травня, наглядова рада найбільшого системного банку країни, ПриватБанку, призначила головою правління австрійця Герхарда Бьоша. Він має досвід роботи в банках 35 років.
«Пан Бьош є досвідченим банкіром з 35-річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах в банківському секторі України і має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проектами по трансформації банків, зокрема процесами приватизації. Герхард Бьош вступить на посаду після його узгодження Національним банком України», - відзначили на сайті банку.
До цієї посади австрієць трудився на посаді першого заступника голови правління «Райффайзен банку Аваль».
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