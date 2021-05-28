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Новим головою правління ПриватБанку став австрієць

Аня Мартинюк 28 травня 2021, 08:30
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Новим головою правління ПриватБанку став австрієць

Раніше він працював в «Райффайзен банку Аваль».

Новину передає «Преса України».

Вчора, 27 травня, наглядова рада найбільшого системного банку країни, ПриватБанку, призначила головою правління австрійця Герхарда Бьоша. Він має досвід роботи в банках 35 років.

«Пан Бьош є досвідченим банкіром з 35-річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах в банківському секторі України і має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проектами по трансформації банків, зокрема процесами приватизації. Герхард Бьош вступить на посаду після його узгодження Національним банком України», - відзначили на сайті банку.

До цієї посади австрієць трудився на посаді першого заступника голови правління «Райффайзен банку Аваль».

 

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