Заслужений артист України пояснив, чому знявся в рекламі казино

Аня Мартинюк 27 травня 2021, 14:02

Мова йде про Олега Скрипку.

Новину передає «Преса України».

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка відповів на запитання, чому знявся у рекламі онлайн казино. Заслужений артист України заявив, що він немає роботи.

«Якби я мав роботу, я б не знімався в цьому. Тому, друзі-хейтери, звертайтеся до тих, хто вирішив забрати роботу у артистів. Безумовно, я не в захваті від того, що знявся в цій рекламі, але для мене це не критично. Якщо ти не маєш рік роботи і у тебе немає перспективи, то починаєш приймати такі рішення», - заявив він.

Також артист повідомив, що ніколи не грав в казино й не збирається.