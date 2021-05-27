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Мова йде про Олега Скрипку.
Новину передає «Преса України».
Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка відповів на запитання, чому знявся у рекламі онлайн казино. Заслужений артист України заявив, що він немає роботи.
«Якби я мав роботу, я б не знімався в цьому. Тому, друзі-хейтери, звертайтеся до тих, хто вирішив забрати роботу у артистів. Безумовно, я не в захваті від того, що знявся в цій рекламі, але для мене це не критично. Якщо ти не маєш рік роботи і у тебе немає перспективи, то починаєш приймати такі рішення», - заявив він.
Також артист повідомив, що ніколи не грав в казино й не збирається.
14:02: Заслужений артист України пояснив, чому знявся в рекламі казино
12:23: У Росії пояснили нарощування військ на українському кордоні
11:46: Після ліквідації супермаркетів Giant в Індонезії відкриють 5 нових магазинів IKEA
10:38: В МОЗ заговорили про непередбачені наслідки після вакцинації препаратом AstraZeneca
19:14: Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини
18:37: Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка
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