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У Росії пояснили нарощування військ на українському кордоні

Аня Мартинюк 27 травня 2021, 12:23
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У Росії пояснили нарощування військ на українському кордоні

Ситуацію прокоментував Володимир Кулішов.

Новину передає «Преса України».  

Сьогодні, 27 травня, перший заступник директора ФСБ, керівник Прикордонної служби РФ Володимир Кулішов заявив, що нарощування військової потужності біля українського кордону – це адекватні заходи. За його словами, адекватними їх слід вважати через недружні дії збоку України.

«З огляду на динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Російської Федерації, нами приймаються адекватні заходи по зміцненню і збільшенню щільності охорони державного кордону, а також планового нарощування її технічного оснащення», - прокоментував Кулішов.

Раніше керівник СБУ Іван Баканов заявив, що біля україно-російського кордону концентрація військових РФ досягає 100 тисяч.

 

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