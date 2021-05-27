У Росії пояснили нарощування військ на українському кордоні

Аня Мартинюк 27 травня 2021, 12:23

Ситуацію прокоментував Володимир Кулішов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня, перший заступник директора ФСБ, керівник Прикордонної служби РФ Володимир Кулішов заявив, що нарощування військової потужності біля українського кордону – це адекватні заходи. За його словами, адекватними їх слід вважати через недружні дії збоку України.

«З огляду на динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Російської Федерації, нами приймаються адекватні заходи по зміцненню і збільшенню щільності охорони державного кордону, а також планового нарощування її технічного оснащення», - прокоментував Кулішов.

Раніше керівник СБУ Іван Баканов заявив, що біля україно-російського кордону концентрація військових РФ досягає 100 тисяч.