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Ситуацію прокоментував Володимир Кулішов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 травня, перший заступник директора ФСБ, керівник Прикордонної служби РФ Володимир Кулішов заявив, що нарощування військової потужності біля українського кордону – це адекватні заходи. За його словами, адекватними їх слід вважати через недружні дії збоку України.
«З огляду на динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Російської Федерації, нами приймаються адекватні заходи по зміцненню і збільшенню щільності охорони державного кордону, а також планового нарощування її технічного оснащення», - прокоментував Кулішов.
Раніше керівник СБУ Іван Баканов заявив, що біля україно-російського кордону концентрація військових РФ досягає 100 тисяч.
12:23: У Росії пояснили нарощування військ на українському кордоні
11:46: Після ліквідації супермаркетів Giant в Індонезії відкриють 5 нових магазинів IKEA
10:38: В МОЗ заговорили про непередбачені наслідки після вакцинації препаратом AstraZeneca
19:14: Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини
18:37: Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка
18:07: Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку
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