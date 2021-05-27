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Меблі важливіші за їжу.
Новину передає «Преса України».
Падіння продуктових магазинів Giant в Індонезії дало змогу конкуренту IKEA відкрити одразу 5 своїх магазинів. PT Hero Supermarket, який управляє обома роздрібними компаніями в Індонезії, нещодавно оголосив, що всі 395 супермаркетів Giant у країні назавжди закриються до кінця липня. Материнська компанія заявляє, що зосереджує свої зусилля на більш прибуткових підприємствах, включаючи IKEA, аптеки Guardian та мережу супермаркетів Hero.
П'ять із 395 супермаркетів Giant будуть перетворені на нові магазини IKEA, тоді як частина решти 390 перетвориться на супермаркети Hero.
В даний час IKEA має три великі магазини в Індонезії.
12:23: У Росії пояснили нарощування військ на українському кордоні
11:46: Після ліквідації супермаркетів Giant в Індонезії відкриють 5 нових магазинів IKEA
10:38: В МОЗ заговорили про непередбачені наслідки після вакцинації препаратом AstraZeneca
19:14: Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини
18:37: Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка
18:07: Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку
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