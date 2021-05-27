Українцям озвучили ціни на газ у червні

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Доведеться платити майже 15 гривень.
Новину передає «Преса України».
За даними «ГазПравда», місячні пропозиції цін на газ на червень від компаній ТОВ "Е енергія", ТОВ "Мегаватт Енерго Сервісна Компанія", ТОВ "Тас Енергія Країни" становитимуть 7,99, 8,09 і 11,22 грн за кубометр відповідно.
Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр. З доставкою це буде 15 гривень.
Ціни від НАК "Нафтогаз" наразі невідомі.
12:23: У Росії пояснили нарощування військ на українському кордоні
11:46: Після ліквідації супермаркетів Giant в Індонезії відкриють 5 нових магазинів IKEA
10:38: В МОЗ заговорили про непередбачені наслідки після вакцинації препаратом AstraZeneca
19:14: Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини
18:37: Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка
18:07: Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку
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