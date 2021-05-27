Українцям озвучили ціни на газ у червні

Аня Мартинюк 27 травня 2021, 11:15

Доведеться платити майже 15 гривень.

Новину передає «Преса України».

За даними «ГазПравда», місячні пропозиції цін на газ на червень від компаній ТОВ "Е енергія", ТОВ "Мегаватт Енерго Сервісна Компанія", ТОВ "Тас Енергія Країни" становитимуть 7,99, 8,09 і 11,22 грн за кубометр відповідно.

Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр. З доставкою це буде 15 гривень.

Ціни від НАК "Нафтогаз" наразі невідомі.