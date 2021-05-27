В МОЗ заговорили про непередбачені наслідки після вакцинації препаратом AstraZeneca

Аня Мартинюк 27 травня 2021, 10:38

Мова йде про несприятливі наслідки імунізації.

Новину передає «Преса України».

Сььгодні, 27 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що у 12,98% людей щеплених препаратом AstraZeneca спостерігалися непередбачені наслідки. Експерти проаналізували інформацію за період з 24 лютого до 24 травня.

Виявилось, що щеплені препаратом AstraZeneca мають непередбачені несприятливі наслідки імунізації. Тим часом у вакцинованих препаратом Covishield побічні ефекти спостерігалися у 4,84% пацієнтів.

Так, від AstraZeneca спостерігалися такі побічні ефекти, як підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, лихоманка, озноб, почервоніння, біль і набряк в місці введення, біль у м'язах, біль у суглобах, головний біль, безсоння, запаморочення, оніміння губ і кінцівок, нудота, блювота та інші.