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Мова йде про несприятливі наслідки імунізації.
Новину передає «Преса України».
Сььгодні, 27 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що у 12,98% людей щеплених препаратом AstraZeneca спостерігалися непередбачені наслідки. Експерти проаналізували інформацію за період з 24 лютого до 24 травня.
Виявилось, що щеплені препаратом AstraZeneca мають непередбачені несприятливі наслідки імунізації. Тим часом у вакцинованих препаратом Covishield побічні ефекти спостерігалися у 4,84% пацієнтів.
Так, від AstraZeneca спостерігалися такі побічні ефекти, як підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, лихоманка, озноб, почервоніння, біль і набряк в місці введення, біль у м'язах, біль у суглобах, головний біль, безсоння, запаморочення, оніміння губ і кінцівок, нудота, блювота та інші.
10:38: В МОЗ заговорили про непередбачені наслідки після вакцинації препаратом AstraZeneca
19:14: Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини
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18:07: Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку
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