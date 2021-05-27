Ще одна країна припинила авіасполучення з Білоруссю

В МОЗ заговорили про непередбачені наслідки після вакцинації препаратом AstraZeneca 10:38
Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини 19:14
Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка 18:37
Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку 18:07
На Донеччині собаці-психологу вручили диплом терапевта 17:27
Бельгія терміново припиняє вакцинацію препаратом Johnson&Johnson 16:47
Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського 09:39
В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього 09:05
Процес старіння: що слід знати про переваги антивікової косметики? 07:27
Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність 12:46
У Зеленського розповіли, як треба карати за інцидент з рейсом Ryanair 12:10
У 2020 році українці оформили найменше закордонних паспортів 10:18
Це Словаччина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 травня, стало відомо, що Словаччина припинила авіасполучення з Білоруссю. Так, країна ввела заборону на використання свого повітряного простору і аеропортів. Це означає, що літаки білоруських компаній не зможуть прибувати у Словаччину.
Відповідна заява прозвучала від міністра закордонних справ Івана Корчока.
«Словаччина слідом за рішенням керівництва ЄС заборонила польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній. Чітку відповідь на неприпустимі дії та порушення правил білоруським режимом», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше рішення припинити авіасполучення з Білоруссю прийняла Україна.
10:38: В МОЗ заговорили про непередбачені наслідки після вакцинації препаратом AstraZeneca
19:14: Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини
18:37: Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка
18:07: Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку
17:27: На Донеччині собаці-психологу вручили диплом терапевта
16:47: Бельгія терміново припиняє вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.