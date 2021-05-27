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Ще одна країна припинила авіасполучення з Білоруссю

Аня Мартинюк 27 травня 2021, 10:02
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Ще одна країна припинила авіасполучення з Білоруссю

Це Словаччина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня, стало відомо, що Словаччина припинила авіасполучення з Білоруссю. Так, країна ввела заборону на використання свого повітряного простору і аеропортів. Це означає, що літаки білоруських компаній не зможуть прибувати у Словаччину.

Відповідна заява прозвучала від міністра закордонних справ Івана Корчока.

«Словаччина слідом за рішенням керівництва ЄС заборонила польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній. Чітку відповідь на неприпустимі дії та порушення правил білоруським режимом», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше рішення припинити авіасполучення з Білоруссю прийняла Україна.

  

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