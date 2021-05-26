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До 50 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 травня, Кабмін схвалив законопроект про підвищення суми виплати при народженні дитини. З 1 січня 2022 року виплата становитиме 50 тисяч гривень. При народженні дитини видаватимуть 25% від загальної суми, решту суми розділять на 36 місяців.
З 1 березня 2023 року і далі щорічно з 1 січня очікується збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.
19:14: Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини
18:37: Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка
18:07: Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку
17:27: На Донеччині собаці-психологу вручили диплом терапевта
16:47: Бельгія терміново припиняє вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
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