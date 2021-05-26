Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини

Аня Мартинюк 26 травня 2021, 19:14

До 50 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, Кабмін схвалив законопроект про підвищення суми виплати при народженні дитини. З 1 січня 2022 року виплата становитиме 50 тисяч гривень. При народженні дитини видаватимуть 25% від загальної суми, решту суми розділять на 36 місяців.

З 1 березня 2023 року і далі щорічно з 1 січня очікується збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.