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Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини

Аня Мартинюк 26 травня 2021, 19:14
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Кабмін дав добро підвищенню виплати при народженні дитини

До 50 тисяч гривень. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня,  Кабмін схвалив законопроект про  підвищення суми виплати при народженні дитини. З 1 січня 2022 року виплата становитиме 50 тисяч гривень. При народженні дитини видаватимуть 25% від загальної суми, решту суми розділять на 36 місяців.

З 1 березня 2023 року і далі щорічно з 1 січня очікується збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.

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