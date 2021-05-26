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Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка

Аня Мартинюк 26 травня 2021, 18:37
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Названі імена нових потенційних заступників Віктора Ляшка

Вони сядуть у крісла Світлани Шаталової та Ігоря Іващенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що на місце звільнених заступників міністра охорони здоров'я Світлани Шаталової і Ігоря Іващенко претендують П. Ємець і Дмитро Коваль. Про це українським журналістам розповіли джерела в українському уряді.

 Ємець - директор фінансового департаменту міністерства охорони здоров'я, Коваль раніше трудився заступником міністра при очільниці МОЗ Зоряні Скалецькій.

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