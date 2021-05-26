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Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку

Аня Мартинюк 26 травня 2021, 18:07
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Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку

На першому місці Росія. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що Україна потрапила в топ-5 країн світу за кількістю сумнівних бот-мереж у найбільшій соцмережі у світі Фейсбук.

На першому місці у рейтингу Росія, другому – Іран, третьому - М'янма, четвертому – США. Facebook представив відповідний звіт за 2017-2020 роки.

Тепер у Facebook ускладнили можливість надавати масові операції впливу.

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