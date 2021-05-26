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На першому місці Росія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що Україна потрапила в топ-5 країн світу за кількістю сумнівних бот-мереж у найбільшій соцмережі у світі Фейсбук.
На першому місці у рейтингу Росія, другому – Іран, третьому - М'янма, четвертому – США. Facebook представив відповідний звіт за 2017-2020 роки.
Тепер у Facebook ускладнили можливість надавати масові операції впливу.
18:07: Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку
17:27: На Донеччині собаці-психологу вручили диплом терапевта
16:47: Бельгія терміново припиняє вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
09:39: Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського
09:05: В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього
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