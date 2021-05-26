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Після проходження відповідного навчання та здачі іспитів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 травня, стало відомо, іспанська водна собака по кличці Банана разом з психологом ДСНС в Донецькій області отримала диплом терапевта. А саме за підсумками спеціального навчання. У прес-службі МВС зазначили, що кінологічна пара успішно пройшла навчання і тестування відповідно до міжнародних стандартів за програмою підготовки терапевтичних собак.
«Навчання тривало з березня по квітень 2021 року і склало 40 годин теоретичних і 8 годин практичних занять. У цей період проходили тестування, вчилися слухняності і брали участь в практичних терапевтичних сесіях», - зазначили в МВС.
Підсумковий іспит проходив в Центральному районному центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.
18:07: Україна опинилася в п'ятірці країн за кількістю сумнівних бот-мереж Фейсбуку
17:27: На Донеччині собаці-психологу вручили диплом терапевта
16:47: Бельгія терміново припиняє вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
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