Процес старіння: що слід знати про переваги антивікової косметики?

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З 25 років людське тіло зазнає неминучий процес старіння. Особливо це помітно на поверхні шкіри.
Швидкість цього явища залежить від багатьох факторів, наприклад, генетичних, гормональних і зовнішніх. Клітини уповільнюють свою біологічну активність, тому їх регенеративні здатності знижуються. Старіння шкіри людини — це повільний і природний процес, при якому волокна колагену і еластину поступово зникають, стають жорсткими і нерівномірно розташованими. Це відбувається через деформацію клітин фібробластів.
У цей час кількість гіалуронової кислоти, що відповідає за зволоження шкіри, падає. Зміни дерми також пов'язані зі зникненням судин, що робить шкіру більш блідою. Антивікова косметика дозволяє уповільнити цей процес, та зберегти молодість шкіри. Також через послаблення кровообігу знижується обмін поживних речовин, шкіра менше насичується киснем. На це явище впливає зникнення дермо-епідермальної кордону. Стінки судин стоншуються, тому виникає ризик еритеми або телеангіектазії.
Достатня кількість поживних речовин в шкірі допомагає уповільнити процес старіння і навіть омолодити її. Умова — це регулярність догляду за шкірою. Однак слід пам'ятати, що шкіра людей відрізняється і пред'являє різні вимоги. При виборі косметичного засобу слід звертати увагу не тільки на діючу речовину, присутню в продукті, а й на її носій.
При використанні антивікового догляду варто скористатися додатковими процедурами косметології і естетичної медицини, підібраними відповідно до типу шкіри. Спеціаліст повинен підібрати відповідну лікувальну терапію, адаптовану до стану шкіри та віку клієнта. Профілактика старіння заснована на сучасних методах лікування і домашнього догляду в поєднанні зі здоровим способом життя і раціональним харчуванням.
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