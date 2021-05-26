Процес старіння: що слід знати про переваги антивікової косметики?

zmxn 25 травня 2021, 07:27

З 25 років людське тіло зазнає неминучий процес старіння. Особливо це помітно на поверхні шкіри.

Процес старіння

Швидкість цього явища залежить від багатьох факторів, наприклад, генетичних, гормональних і зовнішніх. Клітини уповільнюють свою біологічну активність, тому їх регенеративні здатності знижуються. Старіння шкіри людини — це повільний і природний процес, при якому волокна колагену і еластину поступово зникають, стають жорсткими і нерівномірно розташованими. Це відбувається через деформацію клітин фібробластів.

У цей час кількість гіалуронової кислоти, що відповідає за зволоження шкіри, падає. Зміни дерми також пов'язані зі зникненням судин, що робить шкіру більш блідою. Антивікова косметика дозволяє уповільнити цей процес, та зберегти молодість шкіри. Також через послаблення кровообігу знижується обмін поживних речовин, шкіра менше насичується киснем. На це явище впливає зникнення дермо-епідермальної кордону. Стінки судин стоншуються, тому виникає ризик еритеми або телеангіектазії.

Антивікова косметика - активні речовини

Достатня кількість поживних речовин в шкірі допомагає уповільнити процес старіння і навіть омолодити її. Умова — це регулярність догляду за шкірою. Однак слід пам'ятати, що шкіра людей відрізняється і пред'являє різні вимоги. При виборі косметичного засобу слід звертати увагу не тільки на діючу речовину, присутню в продукті, а й на її носій.

Гідроксикислоти — використовуються як інгредієнти для відлущування шкіри, вони також збільшують вміст зволожуючих речовин в епідермісі. Вони працюють, стимулюючи відновлення колагенових волокон і покращуючи якість еластину, завдяки чому користувач отримує ефект омолодження шкіри і зменшення ефектів старіння, особливо зовнішніх.

Вітамін Е — відмінно захищає ліпіди епідермісу від окислення і, таким чином, захищає від надмірного випаровування вологи з епідермісу. Завдяки своїй ліпофільності і спорідненості до ліпідів епідермісу, він легко проникає між клітин, впливаючи на більш глибокі частини епідермісу і навіть в дерму.

Ретиноїди — вітамін А, широко відомий як ретинол, в косметиці діє як сильний антиоксидант. Він стимулює оновлення клітин, викликаючи синтез колагену. Він також захищає шкіру від прискореного старіння, викликаного дією УФ-променів.

Гіалуронова кислота — це вуглевод, який природним чином зустрічається в організмі і до 50% його знаходиться в шкірі. Це ідеальне протиотруту для сухої шкіри, схильної до інфекцій і пошкоджень. Гіалуронова кислота діє як захисний бар'єр, забезпечує адекватний рівень гідратації, оскільки є зволожувачем, тобто речовиною, яке пов'язує і утримує вологу в шкірі.

Коензим Q10 — має антиоксидантні властивості. Його кількість в клітинній структурі з віком зменшується, що сприяє дегенеративних процесів. При місцевому застосуванні він зменшує зморшки, особливо рекомендується для області навколо очей.

При використанні антивікового догляду варто скористатися додатковими процедурами косметології і естетичної медицини, підібраними відповідно до типу шкіри. Спеціаліст повинен підібрати відповідну лікувальну терапію, адаптовану до стану шкіри та віку клієнта. Профілактика старіння заснована на сучасних методах лікування і домашнього догляду в поєднанні зі здоровим способом життя і раціональним харчуванням.