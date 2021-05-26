Бельгія терміново припиняє вакцинацію препаратом Johnson&Johnson

Аня Мартинюк 26 травня 2021, 16:47

Через смерть пацієнтки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що у Бельгії прийняли рішення зупинити вакцинацію проти коронавірусу препаратом Johnson & Johnson. Але лише людей молодше 41 року.

Причина – смерть жінки після вакцинації препаратом. За даними Міністерство охорони здоров'я Бельгії, смерть жінки настала в лікарні. Її симптоми вказували на можливий зв'язок з вакциною - тромбоз і пов'язана з ним втрата тромбоцитів.

Померла працювала у посольстві. Вакцину жінці ввели з ініціативи її роботодавця.