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Надія Савченко почала шити іграшкові автомобілі

Аня Мартинюк 26 травня 2021, 16:12
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Надія Савченко почала шити іграшкові автомобілі

Стало відомо, скільки вона на них заробляє.

Новину передає «Преса України».

Колишня народна обраниця Надія Савченко розповіла українським журналістам, що наразі займається пошиттям іграшок у вигляді автомобілів. 40-річна Савченко уточнила, що заробляє на цьому 8-20 тисяч гривень.

«Це моя перша робота – «Мазераті». Я пошила колекцію таких машинок. Моя подруга, яка зараз знаходиться в Португалії, знайшла такий бізнес. У мене є освіта швачки. Просто така робота - 8- 20 тисяч гривень. А по чому вони там реалізуються, думаю, це аукціон або на замовлення», - зазначила вона.

Відповідна заява прозвучала в програмі «Хард з Влащенко».

 

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