Надія Савченко почала шити іграшкові автомобілі

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Стало відомо, скільки вона на них заробляє.
Новину передає «Преса України».
Колишня народна обраниця Надія Савченко розповіла українським журналістам, що наразі займається пошиттям іграшок у вигляді автомобілів. 40-річна Савченко уточнила, що заробляє на цьому 8-20 тисяч гривень.
«Це моя перша робота – «Мазераті». Я пошила колекцію таких машинок. Моя подруга, яка зараз знаходиться в Португалії, знайшла такий бізнес. У мене є освіта швачки. Просто така робота - 8- 20 тисяч гривень. А по чому вони там реалізуються, думаю, це аукціон або на замовлення», - зазначила вона.
Відповідна заява прозвучала в програмі «Хард з Влащенко».
09:39: Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського
09:05: В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього
12:46: Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність
12:10: У Зеленського розповіли, як треба карати за інцидент з рейсом Ryanair
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