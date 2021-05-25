Білорусь направила Україні ноту протесту

Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського 09:39
В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього 09:05
Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність 12:46
У Зеленського розповіли, як треба карати за інцидент з рейсом Ryanair 12:10
У 2020 році українці оформили найменше закордонних паспортів 10:18
Ізраїль збирається дати добро життю без корона вірусних обмежень 09:01
В Україні спостерігається незначний приріст коронавірусних хворих 08:28
Музей Майдану в Україні – Німецький архітектор віддав проект даром через жадібність 10:15
Найбагатшою людиною у Великій Британії виявився уродженець Одеси 09:42
Шмигаль пообіцяв українцям зручне розмитнення євроблях 09:08
Рейтинги настольных игр: какие настолки самые увлекательные? 01:36
Через припинення авіасполучення з республікою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 травня, стало відомо, що посольство Білорусі в Україні направило в МЗС України ноту протесту на тлі рішення українською стороною заборонити польоти в Білорусь. Так, білоруська сторона здивувалася такому ходу подій.
«Увага зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що дане нічим не обгрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин. 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Бєлавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною в київський аеропорт "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у період туристичного сезону від свого рішення постраждає саме Україна.
09:39: Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського
09:05: В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього
12:46: Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність
12:10: У Зеленського розповіли, як треба карати за інцидент з рейсом Ryanair
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.