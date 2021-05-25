Білорусь направила Україні ноту протесту

Аня Мартинюк 25 травня 2021, 13:54

Через припинення авіасполучення з республікою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 травня, стало відомо, що посольство Білорусі в Україні направило в МЗС України ноту протесту на тлі рішення українською стороною заборонити польоти в Білорусь. Так, білоруська сторона здивувалася такому ходу подій.

«Увага зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що дане нічим не обгрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин. 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Бєлавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною в київський аеропорт "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у період туристичного сезону від свого рішення постраждає саме Україна.