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Через порушення сусідньою країною Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив важливу заяву. Україна припиняє авіасполучення з країною-сусідкою Білоруссю. А саме з 26 травня. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.
«З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки що на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Украерорух" прийняти для цього необхідних заходів», - зазначив Шмигаль.
Це означає, що українські авіакомпанії та літаки не зможуть літати в повітряному просторі республіки. А саме через ситуацію з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську. Інцидент назвали порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
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