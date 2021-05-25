Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського

Аня Мартинюк 25 травня 2021, 09:39

Грошей на аксесуар вони не шкодують.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що перший помічник президента України, Сергій Шифер, носить годинник Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 зі сталі і білого золота. Коштує годинник $12 000 або близько 330 000 грн.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко носять трохи дешевші годинники. У першого Casio G-shock за 440 доларів, у другого смарт-годинник від Apple за 14 500 грн.

Журналісти видання «Страна» зауважили, що у Кирила Тимошенка техніки Apple щонайменше на 100 000 грн. У нього два iPhone 12 Pro та планшет iPad.