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Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського

Аня Мартинюк 25 травня 2021, 09:39
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Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського

Грошей на аксесуар вони не шкодують.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що перший помічник президента України, Сергій Шифер, носить годинник Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 зі сталі і білого золота. Коштує годинник $12 000 або близько 330 000 грн.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко носять трохи дешевші годинники. У першого Casio G-shock за 440 доларів, у другого смарт-годинник від Apple за 14 500 грн.

Журналісти видання «Страна» зауважили, що у Кирила Тимошенка техніки Apple щонайменше на 100 000 грн. У нього два iPhone 12 Pro та планшет iPad.

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