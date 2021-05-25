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Грошей на аксесуар вони не шкодують.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що перший помічник президента України, Сергій Шифер, носить годинник Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 зі сталі і білого золота. Коштує годинник $12 000 або близько 330 000 грн.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко носять трохи дешевші годинники. У першого Casio G-shock за 440 доларів, у другого смарт-годинник від Apple за 14 500 грн.
Журналісти видання «Страна» зауважили, що у Кирила Тимошенка техніки Apple щонайменше на 100 000 грн. У нього два iPhone 12 Pro та планшет iPad.
09:39: Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського
09:05: В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього
12:46: Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність
12:10: У Зеленського розповіли, як треба карати за інцидент з рейсом Ryanair
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