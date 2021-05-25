Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського 09:39
В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього 09:05
Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність 12:46
У Зеленського розповіли, як треба карати за інцидент з рейсом Ryanair 12:10
У 2020 році українці оформили найменше закордонних паспортів 10:18
Ізраїль збирається дати добро життю без корона вірусних обмежень 09:01
В Україні спостерігається незначний приріст коронавірусних хворих 08:28
Музей Майдану в Україні – Німецький архітектор віддав проект даром через жадібність 10:15
Найбагатшою людиною у Великій Британії виявився уродженець Одеси 09:42
Шмигаль пообіцяв українцям зручне розмитнення євроблях 09:08
Рейтинги настольных игр: какие настолки самые увлекательные? 01:36
Статистику представили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 2 608 нових коронавірусних хворих. З них 129 дітей та 76 медпрацівників. 249 пацієнтів померли.
Разом з тим одужати вдалось 17 504 людям. Варто зазначити, що за минулу добу було проведено 23 440 тестів методом ПЛР, 12 650 тестів методом ІФА, 16 189 експрес-тестів.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях», - йдеться в повідомленні.
Також 14 056 українців було щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані - 10 438 людини.
09:39: Журналісти показали годинники найближчих соратників Зеленського
09:05: В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього
12:46: Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність
12:10: У Зеленського розповіли, як треба карати за інцидент з рейсом Ryanair
10:58: Вінницька область - єдина «зелена» коронавірусна зона
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.