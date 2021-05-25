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В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього

Аня Мартинюк 25 травня 2021, 09:05
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В Україні плюс 2608 хворих на ковід та 14 056 щеплених проти нього

Статистику представили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 2 608 нових коронавірусних хворих. З них 129 дітей та 76 медпрацівників. 249 пацієнтів померли.

Разом з тим одужати вдалось 17 504 людям. Варто зазначити, що за минулу добу було проведено 23 440 тестів методом ПЛР, 12 650 тестів методом ІФА, 16 189 експрес-тестів.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях», - йдеться в повідомленні.

Також 14 056 українців було щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані - 10 438 людини.

 

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